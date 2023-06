Esplosioni nella notte a Kiev: "ondate attacchi", abbattuti 30 droni

I Paesi Bassi acquisteranno Leopard 1 per Kiev

Il governo dei Paesi Bassi ha in programma di acquistare diverse decine di nuovi carri armati Leopard 1 per l'esercito ucraino, ha detto una fonte del parlamento nederlandese ad una tv locale. Secondo la fonte anonima citata dal media, i carri armati potrebbero potenzialmente essere acquistati dalla Svizzera ma il governo elvetico non ha ancora confermato se è disposto a consentire la vendita. Proprio ieri la Camera Bassa svizzera ha respinto una proposta che mirava ad autorizzare il trasferimento all'Ucraina di armi di fabbricazione elvetica. Nonostante le pressioni di Kiev e dei suoi alleati, la Svizzera ha finora rifiutato di consentire ai paesi che dispongono di armi di fabbricazione elvetica di riesportarle in Ucraina. 04:08