Raid missilistico russo su Dnipro: 20 feriti, tra loro 5 bambini. Esplosioni a Melitopol occupata

Ucraina: ministro difesa Cina, nostra priorita' dialogo per pace

Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, ha sottolineato in un forum sulla sicurezza a Singapore, che la priorita' del suo paese e' "promuovere il dialogo per la pace in Ucraina", dopo aver visto sabato con il suo omologo ucraino, Oleksii Reznikov. "Facciamo del nostro meglio per mediare e incoraggiare tutte le parti in modo che la crisi sia risolta il prima possibile in modo politico e diplomatico", ha detto Li in un discorso nell'ultimo giorno del Dialogo Shangri-La, il forum sulla sicurezza piu' importante in Asia. Li ha sottolineato che la Cina ha adottato "una visione obiettiva e imparziale" sulla guerra in Ucraina e ha ricordato di aver inviato un inviato speciale "per parlare con tutte le parti".