Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 470

Isw: L'Ucraina ha condotto operazioni di controffensiva con esiti diversificati in almeno tre settori del fronte

Nell'ambito della controffensiva in corso da domenica 4 giugno, le forze ucraine sono passate da operazioni difensive a quelle offensive nel settore di Bakhmut e stanno guadagnando tra i 200 metri e i quasi due chilometri sui fianchi della città. Lo scrive il think tank americano Institute for the study of war. Kiev ha però ottenuto solo guadagni tattici limitati con i contrattacchi nella zona occidentale della regione di Donetsk. I militari ucraini hanno anche condotto un attacco nell'ovest della regione di Zaporizhia nella notte tra il 7 e l'8 giugno, ma al momento non sembra che abbiano ottenuto guadagni significativi.