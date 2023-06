Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 472

Belgorad, deragliati 15 vagoni treno merci vuoto

Quindici vagoni di un treno merci vuoto sono deragliati nella regione meridionale di Belgorod, in Russia, al confine con l'Ucraina. Lo ha detto il governatore locale, aggiungendo che non ci sono informazioni immediate sulla causa."Il treno era vuoto e non ci sono vittime", ha detto il governatore, Vyacheslav Gladkov. Esplosioni e attacchi alle infrastrutture della regione sono diventati quasi una realtà quotidiana nelle ultime settimane, con i funzionari che accusano le forze ucraine o i sabotatori filo-ucraini. L'Ucraina non rivendica quasi mai pubblicamente la responsabilità di attacchi all'interno della Russia o sul territorio ucraino controllato da Mosca.