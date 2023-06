Forze armate ucraine attaccano Melitopol. Kim scrive a Putin, promette legami strategici più forti

ISW: Attacchi ucraini a infrastrutture in Crimea

Secondo fonti russe prese in considerazione dell'Institute for the study of war, sabotatori non meglio specificati avrebbero effettuato un attacco con ordigni esplosivi improvvisati (IED) su un ponte ferroviario nella Crimea occupata. Lo stesso Think tank americano scrive che secondo un ufficiale di Kiev, partigiani ucraini avrebbero fatto esplodere un ponte ferroviario nella parte occupata della regione di Zaporizhzhia.