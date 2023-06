Nuovi aiuti americani a Kiev per 325 milioni. L'esercito ucraino uccide un altro generale russo

Kiev, da crollo diga 4 mld di danni a agricoltura

Il crollo della diga di Kakhovka ha causato danni per oltre 4 miliardi di dollari al sistema di bonifica dell'acqua e ai canali dell'Ucraina. Lo ha annunciato iil ministero dell'Agricoltura ucraino. A meno che l'approvvigionamento idrico non venga ripristinato, l'agricoltura sara' impossibile nel sud dell'Ucraina "nel prossimo futuro", ha osservato il ministero. Secondo il ministero, il bacino idrico di Kakhovka era stato la fonte di irrigazione per il 94% dei sistemi di irrigazione nell'oblast di Kherson, il 74% nell'oblast di Zaporizhzhia e il 30% nell'oblast di Dnipropetrovsk.Il ministero ha aggiunto che il serbatoio ha fornito l'irrigazione per 584.000 ettari di terreno. In particolare, il canale principale di Kakhovka ha fornito 326.000 ettari e il canale della Crimea settentrionale 39.700 ettari. Negli oblast di Zaporizhzhia, Kherson e Dnipropetrovsk, il serbatoio ha fornito acqua per l'irrigazione di 218.300 ettari. La diga di Kakhovka e' crollata il 6 giugno, provocando un disastro umanitario e ambientale in tutta l'Ucraina meridionale. Le autorita' ucraine affermano che la diga e' stata fatta saltare in aria dalle forze russe per impedire una controffensiva ucraina.