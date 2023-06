Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 478

La NATO istituisce un centro per proteggere condutture e cavi sottomarini dai sabotaggi russi

La NATO ha lanciato un nuovo centro per la protezione dei gasdotti e dei cavi sottomarini a seguito dell'attacco, ancora irrisolto, ai gasdotti Nord Stream e in seguito alle preoccupazioni che la Russia stia mappando le infrastrutture energetiche e informatiche sottomarine vitali l'Europa. "Le navi russe stanno attivamente mappando le nostre infrastrutture critiche sottomarine. Temiamo che la Russia possa prendere di mira i cavi sottomarini" ha dichiarato il Il Ten. Gen. Hans-Werner Wiermann, a capo della cellula che si occupa di questa sfida, dopo il via libera dato dai ministri della difesa della NATO.