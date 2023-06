Esplosioni in due regioni a ovest di Kiev. Autorità russe: "Abbattuti tre droni nell'area di Mosca"

Oggi a Londra la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina

Si apre oggi a Londra la Conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina (Ukraine Recovery Conference), convocata dal Regno Unito per mobilitare strumenti e finanziamenti del settore pubblico e privato, sulla scia delle Conferenze di Lugano, Parigi, Berlino e Roma. La Conferenza valuterà i progressi nel finanziamento del fabbisogno di 14 miliardi di dollari, stimato dalla Banca Mondiale per la ricostruzione del Paese. Sarà aperta dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi (in modalità virtuale) e dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Saranno presenti le Istituzioni Finanziarie Internazionali e oltre 400 aziende da tutto il mondo.