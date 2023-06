Prigozhin, secondo gli accordi, perderebbe il controllo del Gruppo Wagner

ISW: L'accordo di Lukashenko, toglie a Prigozhin il controllo del Gruppo Wagner in cambio della caduta delle accuse di insurrezione

L'accordo negoziato da Lukashenko eliminerà molto probabilmente il Gruppo Wagner come attore indipendente guidato da Prigozhin nella sua forma attuale, anche se alcuni elementi dell'organizzazione potrebbero sopravvivere, scrive l'Institute for the Study of War. L'accordo di Lukashenko, in particolare, toglie a Prigozhin il controllo del Gruppo Wagner in cambio della caduta delle accuse di insurrezione. L'accordo, se eseguito secondo le indicazioni di Peskov, subordinerà una parte del Gruppo Wagner al Ministero della Difesa russo, come auspicato da tempo dal Ministro della Difesa Shoigu. Tuttavia, non è chiaro, continua il think tank americano, come il Cremlino definirà il personale Wagner che non ha partecipato alla ribellione, e l'annuncio di Peskov non specifica il destino del personale Wagner che ha partecipato, oltre a ricevere la grazia. Non è chiaro se le forze Wagner collaboreranno volentieri alla loro integrazione nel Ministero della Difesa russo o se le Forze Armate russe presteranno volentieri servizio al fianco del personale del Gruppo Wagner in futuro. La posizione di Putin su Shoigu e Gerasimov rimane al momento poco chiara e Peskov ha precisato che qualsiasi rimpasto militare è prerogativa esclusiva di Putin e non è stato "quasi" discusso durante i negoziati.