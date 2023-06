Il principe Harry testimone al processo: "Io in una spirale discendente a causa dei tabloid"

Harry: "Ogni articolo mi ha fatto soffrire"

Il principe in un atto d'accusa diretto ai tabloid britannici, ma in particolare al gruppo del Mirror al centro della causa per le presunte intercettazioni illegali nei suoi confronti, ha denunciato l' "atteggiamento assolutamente vile" e l'ostilità contro di lui fin dalla sua nascita nonché l'invasione della sua privacy subita per gran parte della vita. "Ogni articolo mi ha fatto soffrire", ha sottolineato il duca di Sussex riferendosi anche a quelli pubblicati quando era bambino o adolescente. Il legale di Mgn ha chiesto ad Harry perché sia stato scelto solo un numero ridotto di articoli pubblicati su di lui, rispetto alle migliaia disponibili, nel periodo tra il 1996 e il 2010 per la causa contro il gruppo editoriale. "Perché hanno mostrato gli elementi più evidenti di attività illecite intrusive", ha risposto Harry.

L'avvocato Green ha poi cercato di mettere in discussione il senso di angoscia e turbamento causato dalle rivelazioni dei tabloid sul giovanissimo principe in quanto non le aveva lette sulla stampa. Secondo Harry quelle storie avevano avuto un effetto diretto sulla sua vita e sulle persone intorno a lui, a partire da sua madre, la principessa Diana, influenzando "la sua reazione nei miei confronti come suo figlio"