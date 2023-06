Kiev: "A Bakhmut avanziamo". Zuppi in Ucraina "per ascoltare"

Russia, il villaggio di Novaya Tavolzhanka è irraggiungibile perché sotto i bombardamenti ucraini

Il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, fa sapere che il villaggio di Novaya Tavolzhanka è irraggiungibile perché sotto i bombardamenti ucraini.

"Oggi non possiamo raggiungere il villaggio. Secondo le autorità locali, vi sono rimaste 100 persone. E' impossibile verificare questo dato a causa dei continui bombardamenti. Appena la situazione cambierà, cercheremo di convincere la gente a lasciare il villaggio", ha detto Gladkov, citato dalla Tass.

Il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, dichiara che due gruppi di sabotatori hanno cercato d'infiltrarsi nell'area vicino al villaggio, ma sono stati respinti dalle forze russe. Presso il confine con l'Ucraina, Novaya Tavolzhanka è uno dei più grandi villaggi del distretto di Shebekino. Il “Corpo dei Volontari russi”, una delle formazioni filoucraine che opera in territorio russo, ha diffuso un video in cui dice di aver preso il controllo di questo villaggio.

Negli scontri, dicono, è stato ucciso un colonnello russo, Andrey Stesev.