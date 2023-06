Putin alla nazione: "Evitato un bagno di sangue". Prigozhin: "È stata una protesta, non un golpe"

Stoltenberg: "La Nato è pronta ad agire rapidamente"

La Nato sta monitorando "molto da vicino" la situazione in Russia ed è pronta ad agire rapidamente alla luce del tentato ammutinamento armato del capo del gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, e del suo potenziale trasferimento in Bielorussia. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Prima di tutto, penso che sia un po' presto per dirlo esattamente perché le cose potrebbero ancora evolversi. In secondo luogo, stiamo ovviamente monitorando molto da vicino e siamo in grado di reagire rapidamente in caso di necessità", ha detto durante una conferenza stampa congiunta con il presidente lituano, Gitanas Nauseda, e il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in Lituania.

Stoltenberg ha osservato che la situazione attorno al tentato ammutinamento di Prigozhin è un affare interno della Russia. "Ciò su cui si concentra la Nato è sostenere l'Ucraina", ha detto. "Questa è una questione russa", ha aggiunto riferendosi all'ammutinamento.