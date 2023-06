Russia, giallo sull'arresto del generale Surovikin: "Ha scelto di stare con Prigozhin"

Mosca, i media comunicano l'arresto del generale russo Surovikin: "Ha scelto Prigozhin"

Il generale russo Sergei Surovikin, già comandante in capo delle forze di Mosca in Ucraina per tre mesi, tra ottobre 2022 e gennaio 2023 prima di essere sostituito dal capo di stato maggiore Valery Gerasimov, è stato arrestato. Lo scrive il Moscow Times citando due fonti vicine al ministero della Difesa russo che hanno parlato a condizione di anonimato. Il ministero della Difesa non ha ancora commentato il presunto arresto di Surovikin, che non si vede in pubblico da sabato scorso, giorno in cui il capo del gruppo Wagner Evgeny Prigozhin ha lanciato una ribellione armata contro la leadership militare russa. Secondo la seconda fonte, l'arresto è stato effettuato "nel contesto di Prigozhin", "apparentemente, [Surovikin] ha scelto la parte di Prigozhin durante la rivolta, e lo hanno preso", ha detto la fonte. Mercoledì scorso, il blogger militare pro-guerra Vladimir Romanov ha scritto che Surovikin e' stato arrestato domenica, il giorno dopo il fallito ammutinamento di Prigozhin. Romanov ha affermato che Surovikin e' ora detenuto nel centro di detenzione Lefortovo di Mosca. Alexei Venediktov, caporedattore della stazione radio Ekho Moskvy, oggi chiusa, ha scritto su Telegram che Surovikin non è stato in contatto con la sua famiglia per tre giorni e che le sue guardie non rispondono. Il New York Times ha riferito martedì, citando funzionari statunitensi anonimi, che Surovikin fosse a conoscenza del piano di Prigozhin per istigare una ribellione contro la leadership militare russa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha liquidato le indiscrezioni come "speculazione" e "pettegolezzo", suggerendo che Putin non aveva ceduto alle richieste di Prigozhin per un imminente rimpasto dei vertici dell'esercito russo, scrive ancora il Moscow Times.