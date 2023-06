Terza notte di violenze in Francia: saccheggi e scontri. Fermate oltre 400 persone

Parla la madre di Nahel

"Non sono arrabbiata con la polizia, sono arrabbiata con una sola persona: quella che ha tolto la vita a mio figlio", ha detto Mounia M., la madre di Nahel, in un'intervista trasmessa ieri su France 5. "Ho amici poliziotti e i loro cuori mi sono vicini (...). Non sono d'accordo con quello che ha fatto", ha detto Mounia nel programma "C a' vous", mentre la violenza urbana esplodeva in tutta la Francia dopo la morte del suo unico figlio.

"Non doveva uccidere mio figlio, c'erano altri modi per farlo. Un proiettile? Così vicino al suo busto? No, non riesco a immaginarlo (...). Ci sono altri modi per farli uscire dal veicolo. Uccidere dei piccoli in questo modo... Quanto durerà tutto questo? Quanti altri bambini se ne andranno?", ha detto nel suo primo lungo discorso dopo la tragedia. Il poliziotto "ha visto la testa di un arabo, la testa di un bambino, e voleva togliergli la vita", afferma nell'intervista registrata prima della marcia bianca del pomeriggio a Nanterre. Mounia M. ha anche detto di sperare che i tribunali "siano molto severi" nei confronti del poliziotto. "Non sei mesi e poi è fuori", ha aggiunto.