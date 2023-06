Al via in Moldavia il vertice della Comunità Politica Europea, in agenda la guerra in Ucraina

Il premier britannico Sunak: "Sicurezza sia in cima all'agenda"

Il premier britannico Rishi Sunak parteciperà al vertice dell'Epc dove chiederà che la questione dell'immigrazione clandestina e della sicurezza dei confini sia in cima all'agenda dei leader. È quanto riferisce una nota di Downing Street. In particolare, Sunak ha in programma un incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez con il quale vuole concordare il modo di rilanciare il tema nei prossimi appuntamenti di ottobre (a Grenada) e della primavera 2024 (nel Regno Unito).

Inoltre, il premier britannico annuncerà l'avvio dei negoziati bilaterali con la Moldavia per il ritorno dei migranti illegali arrivati nel Regno Unito, sulla falsariga di un analogo accordo già concluso con la Georgia. Il primo ministro britannico presenterà anche una partnership con la Bulgaria per aiutare le sue autorità a "distruggere il business delle bande criminali organizzate coinvolte nell'immigrazione clandestina", si legge nel comunicato.

Secondo la nota diffusa ieri, durante la riunione Sunak affermerà che "l'Europa si trova ad affrontare minacce senza precedenti alle sue frontiere", dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ai flussi di migranti. "Non possiamo affrontare questi problemi senza che i governi e le istituzioni europee lavorino a stretto contatto. In ogni riunione, in ogni vertice, in ogni incontro internazionale come questo, la sicurezza dei nostri confini deve essere in cima all'agenda", secondo Downing street.