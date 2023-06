Zelensky: "A sud avanziamo, ma più lenti del previsto". Putin: "Gravi perdite ucraine"

Putin: "Si osserva una certa calma" sul fronte in Ucraina

"Curiosamente in questo momento osserviamo una certa calma" sulla linea del fronte in Ucraina.

A dirlo è il presidente russo Vladimir Putin nel corso della cerimonia dei diplomati delle scuole militari superiori. Il leader del Cremlino ha anche annunciato che Mosca rafforzerà la produzione di massa di droni. "Curiosamente in questo momento osserviamo una certa calma. Ciò è dovuto al fatto che il nemico ha subito gravi perdite di uomini ed equipaggiamenti" nel sud. Il presidente russo ha anche affermato che sebbene l'Ucraina mantenga un potenziale offensivo, Kiev ha già compreso di non avere "alcuna possibilità" nella sua controffensiva. "Il rafforzamento e lo sviluppo dell'esercito, della sicurezza affidabile per il nostro Paese sono e restano la nostra priorità assoluta", ha detto ancora. "Tenendo conto delle nuove sfide e, sicuramente, dell'esperienza inestimabile dell'operazione militare speciale", ha affermato, usando il termine utilizzato dalla Russia per parlare dell'invasione in Ucraina.