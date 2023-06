Zuppi a Mosca, disgelo con Kirill: "Lavorare insieme per la pace". Il Cremlino: "Nessun accordo"

Bloomberg: "Surovikin interrogato ma non è in prigione"

Il generale russo Sergei Surovikin è sotto interrogatorio da diversi giorni a seguito dell'ammutinamento del Gruppo Wagner, ma non sarebbe in prigione. Lo riporta Bloomberg citando proprie fonti, secondo le quali Surovikin sarebbe comunque trattenuto in un luogo non precisato, dove gli starebbero chiedendo dei legami con la Wagner e con Yevgeny Prigozhin. Per il media investigativo russo IStories invece, Surovikin sarebbe stato già rilasciato dopo gli interrogatori, ma non ci sono altre conferme.