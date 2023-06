Zuppi a Mosca in missione di pace. Kiev: "Non ci fidiamo della Russia"

Sanzioni Usa a Wagner, nel mirino attività minerarie in Africa

Le nuove sanzioni Usa contro la Wagner in Africa riguardano le attività minerarie di oro e diamanti che finanziano il gruppo di mercenari in quel continente. Nel mirino sono finite Midas Resources, che gestisce miniere nella Repubblica Centrafricana, e Diamville, una società che acquista oro e diamanti nel Paese, entrambe ritenute controllate da Evgheny Prigozhin, il capo della Wagner.

Le sanzioni colpiscono anche una società con sede a Dubai, Industrial Resources General Trading, accusata di gestire le finanze per le attività di Prigozhin con Diamville. "Il Gruppo Wagner finanzia le sue brutali operazioni in parte sfruttando le risorse naturali in paesi come la Repubblica Centrafricana e il Mali", ha detto in una nota il dirigente del Tesoro Usa Brian Nelson. "Gli Stati Uniti continueranno a prendere di mira i flussi di entrate del gruppo Wagner per degradarne l'espansione e la violenza in Africa, Ucraina e altrove", ha aggiunto.