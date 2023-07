Francia nel caos: quarta notte di scontri. Lione e Nanterre a ferro e fuoco: 471 arresti

Darmanin: 471 arresti ma violenza meno intensa

Tre giorni dopo la morte del giovane Nahel, violenze urbane e disordini sono scoppiati in molte città della Francia, in particolare a Marsiglia e Lione, mentre la situazione si è calmata nell'Ile-de-France. Personale rinforzato, blindati leggeri e coprifuoco: venerdì le autorità hanno ulteriormente rafforzato i mezzi nel tentativo di arginare il ciclo di violenze, saccheggi e distruzioni che sporadicamente ha scosso molti centri del Paese dopo la morte, avvenuta martedì, del giovane Nahel, ucciso da un poliziotto durante un controllo del traffico. Nel complesso la notte è sembrata più tranquilla rispetto al giorno prima, soprattutto in Ile-de-France dove, a parte qualche tensione intorno alla mezzanotte a Nanterre e un intervento di Brav-M nel settore delle Halles a Parigi, il clima non è peggiorato. Gerald Darmanin, in viaggio nella notte a Mantes-la-Jolie per ringraziare la polizia, ha annunciato ai microfoni di BFMTV che almeno 471 persone sono state arrestate, ma la violenza è stata di “ben minore intensità”.