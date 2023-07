Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 498

Zelensky: Offensiva lenta, ma i russi si stanno ritirando

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha ammesso giovedì a Praga che la controffensiva dell'Ucraina non è stata "veloce", ma ha detto che le truppe di Kiev stanno avanzando. Zelensky è a Praga come parte di una offensiva diplomatica per l'adesione dell'Ucraina alla Nato e per ottenere più armi dagli alleati. "L'offensiva non è veloce, questo è un dato di fatto. Ma comunque stiamo avanzando, non ci stiamo ritirando, come i russi", ha detto Zelensky ai giornalisti insieme al leader ceco Petr Pavel. "Ora abbiamo l'iniziativa".