Zelensky torna dalla Turchia con 5 militari ucraini catturati dai russi all'Azovstal

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a Leopoli insieme ai militari che difesero per mesi l'acciaieria Azovstal di Mariupol, rilasciati ieri in uno scambio di prigionieri dopo una tappa in Turchia. Lo riporta Ukrinform.

"Oggi, nel 500° giorno di guerra, abbiamo riportato a casa in Ucraina cinque dei nostri eroi, Eroi dell'Ucraina, comandanti della difesa di Mariupol e Azovstal - Denis Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Sergey Volynsky, Oleg Khomenko e Denis Shlega. Hanno combattuto per l'Ucraina, hanno combattuto in modo eroico", ha detto Zelensky.

Fatti prigionieri dai russi dopo che Zelensky gli aveva chiesto di arrendersi nel maggio 2022, i comandanti erano stati liberati in settembre nell'ambito di uno scambio di prigionieri. I cinque erano però stati mandati in Turchia sotto la protezione del presidente turco Recep Tayyp Erdogan, con l'impegno che rimanessero nel paese fino alla fine della guerra.