Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 502

Vertice Nato di Vilnius, ancora in dubbio la partecipazione dell'Ucraina

Anche se manca solo un giorno all'inizio del vertice, che si terrà l'11-12 luglio, non c'è ancora una decisione definitiva sulla partecipazione del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyi. Come dichiarato dal vice primo ministro dell'Ucraina per l'integrazione europea ed euro-atlantica Olga Stefanishyna, dipenderà dal contenuto dei documenti finali. Secondo Politico, un gruppo di alleati occidentali della NATO è in trattative "frenetiche, dell'ultimo minuto" per completare la preparazione di una dichiarazione sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Al riguardo, l'Ucraina vuole ottenere una decisione politica in merito al sostegno all'adesione dopo la guerra. 1.30