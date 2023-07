Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 505

Zelensky: "Adesso abbiamo garanzie di sicurezza concrete"

"Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rafforzamento di armi", Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice della Nato "È molto importante: per la prima volta dall'indipendenza, abbiamo costituito una base di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la Nato, prosegue Zelensky". "Ora tutti capiscono che è un dato di fatto. Pari tra pari. E lo riaffermeremo definitivamente con la nostra vittoria. E con la nostra adesione alla Nato", ha sottolineato. "In precedenza, i governanti russi volevano avere un proprio recinto davanti alla porta della Nato. Abbiamo lasciato questa ambizione russa ai margini della storia europea, dietro il recinto della nostra unità in Europa e, più in generale, nel mondo libero", ha concluso.