Attacchi missilistici russi su Kharkiv. Droni ucraini su Sebastopoli

Vertice Ue-Celac, blocco latino si è opposto a invitare Zelensky

La mancata partecipazione di Volodymyr Zelensky al vertice tra Unione Europea e Comunità degli Stati Latino americani e dei Caraibi (Celac) che si terrà lunedì e martedì a Bruxelles è dovuta a una decisione del blocco latino. "La decisione l'ha presa la Celac", ha rivelato ieri all'ANSA una fonte del governo dell'Argentina, sottolineando che"l'Ucraina non fa parte di nessuno dei due blocchi" e che per molti membri del blocco regionale latino americano "la guerra non ha nulla a che vedere con i temi che bisogna trattare nel summit". L'assenza di Zelensky al vertice era stata confermata ieri anche da fonti europee che tuttavia non concordano con l'idea che la guerra non abbia nulla a che fare con le tematiche del summit. Secondo Bruxelles molte delle principali problematiche globali attuali come l'approvvigionamento energetico, la sicurezza alimentare e anche l'inflazione, hanno a che fare con il conflitto e che tali temi verranno discussi. Diversi paesi della regione latino americana di fatto mantengono relazioni strette con la Russia, e non si tratta solo di Cuba, Venezuela e Nicaragua.