Media: esplosioni sul ponte di Crimea, il bilancio è di almeno due morti

ISW: Il danneggiamento al ponte di Crimea riduce le linee di rifornimento russe

George Barros, analista dell'Istituto per lo studio della guerra, illustra il significato del ponte di Crimea per l'aggressione militare russa: "La Russia avrà solo una linea di rifornimento terrestre - un'autostrada costiera sul Mar d'Azov - per sostenere (o evacuare) le sue decine di migliaia di truppe a Kherson e in Crimea".