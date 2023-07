Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 512

Usa: Mosca vuole incolpare Kiev per gli attacchi alle navi nel Mar Nero

La Russia sta prendendo in considerazione attacchi a navi civili che trasportano grano dall'Ucraina sul Mar Nero per poi incolpare le forze ucraine: . Lo ha dichiarato un alto funzionario della Casa Bianca."Le forze armate russe potrebbero espandere il loro obiettivo di colpire le strutture cerealicole ucraine per includere attacchi contro le navi civili", ha dichiarato all'Afp il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale Adam Hodge, citando "uno sforzo coordinato per giustificare qualsiasi attacco contro le navi civili nel Mar Nero e attribuire la colpa di questi attacchi all'Ucraina". "Le nostre informazioni indicano che la Russia ha piazzato altre mine marine nelle vicinanze dei porti ucraini. Riteniamo che si tratti di uno sforzo coordinato per giustificare eventuali attacchi contro navi civili nel Mar Nero e attribuire all'Ucraina la responsabilità di questi attacchi", ha aggiunto.