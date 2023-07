Cacciato il ministro che spende per fare nuovi musei in un paese sotto le bombe

Ucraina, si dimette il ministro della cultura. Zelensky ne aveva chiesto la rimozione

Il ministro della Cultura ucraino si è dimesso in seguito a quelle che ha definito come "incomprensioni" sui fondi pubblici da destinare a progetti culturali nel momento in cui Kiev è in guerra. "Ho consegnato la mia lettera di dimissioni al primo ministro", ha riferito Oleksandre Tkatchenko su Telegram, "a causa di una serie di incomprensioni sull'importanza della cultura in tempo di guerra". "In guerra", ha scritto il ministro, "i fondi per la cultura non sono meno importanti di quelli per i droni perché la cultura è lo scudo della nostra identità e delle nostre frontiere". Il presidente Volodymyr Zelensky ne aveva chiesto la destituzione affermando che in periodo di guerra il bilancio dello Stato non può essere usato a detrimento della difesa". Tkatchenko, aveva sostenuto vari progetti molto costosi, tra cui 12 milioni di euro per la costruzione di un museo del Genocidio dell'Holodomor, dal nome della carestia con cui la Russia affamò l'Ucraina nel 1922 e nel 1923.