Dagli Usa altri 400 milioni di aiuti a Kiev. Wagner non combatte più in Ucraina

Gli Stati Uniti daranno all'Ucraina un nuovo pacchetto da 400 milioni di dollari

Gli Stati Uniti prevedono di annunciare un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina per un importo totale fino a 400 milioni di dollari già martedì 25 luglio. Il pacchetto consiste principalmente di artiglieria, missili per sistemi di difesa aerea, tra cui i Patriot, e attrezzature a terra mentre l'esercito ucraino continua la sua controffensiva, secondo tre funzionari statunitensi. Gli Stati Uniti non includeranno munizioni a grappolo in questo pacchetto, hanno detto due funzionari ai giornalisti a condizione di anonimato.