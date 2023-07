Guerra in Ucraina. La cronaca, giorno 521

Vertice Russia-Africa, non ci sarà un documento conclusivo congiunto

Vladimir Putin e i rappresentanti della missione africana per una soluzione in Ucraina non hanno intenzione di firmare un memorandum congiunto dopo i colloqui al vertice, ha dichiarato Dmitry Peskov: "No. Non ci sono piani di questo tipo", ha detto in risposta a una domanda se ci fosse l'intenzione di riassumere i colloqui con un memorandum congiunto o in qualche altro modo, dato che l'incontro è in modalità chiusa alla stampa.