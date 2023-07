Kiev, distrutti 36 missili russi. Zelensky: russi tornino a casa mentre c'è ancora Ponte Crimea

Usa condividono prove di crimini di guerra russi con la Corte Penale Internazionale

L'amministrazione americana di Joe Biden ha affermato di avere iniziato a condividere prove con la Corte penale internazionale (ICC) dell'Aia sui crimini di guerra commessi in Ucraina. L'annuncio pone fine a una disputa durata mesi all'interno dell'amministrazione sulla questione. Il consiglio di sicurezza nazionale (NSC) e il dipartimento di Stato hanno sostenuto la cooperazione con la CPI, mentre il Pentagono ha sempre opposto una certa resistenza sulla base del fatto che implicherebbe l'approvazione di un tribunale internazionale che potrebbe un giorno tentare di perseguire i soldati statunitensi. La silenziosa decisione di iniziare a condividere informazioni sui crimini di guerra russi con il procuratore della CPI, Karim Khan, secondo quanto si legge sul Guardian, suggerisce che Joe Biden, dopo un ritardo di circa quattro mesi, abbia infine preso posizione nel dibattito. "Posso confermare che gli Stati Uniti condivideranno le prove con l'ICC", ha detto un funzionario statunitense al Guardian. "Dall'inizio dell'assalto della Russia all'Ucraina, il presidente è stato chiaro: ci deve essere responsabilità per gli autori dei crimini di guerra e delle atrocità in Ucraina", ha precisato da parte sua un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. "Sosteniamo una serie di indagini internazionali per identificare i responsabili, anche attraverso l'Ufficio del Procuratore generale ucraino, il Gruppo investigativo congiunto attraverso Eurojust, la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite, le Missioni di esperti e, tra gli altri, la Corte penale internazionale. Sulla CPI in particolare, non discuteremo i dettagli di alcuna cooperazione, il che è coerente con la pratica del tribunale di trattare le richieste di cooperazione in modo riservato", ha spiegato la stessa fonte.