Zaporizhzhia, Kiev: tecnici russi via da centrale nucleare. Capo della Cia in segreto in Ucraina

Ucraina: forze armate Kiev, per ora nessuna minaccia da nord

"Attualmente non vi è alcuna minaccia diretta a nord da Bielorussia e Russia. Tuttavia. Se il livellodi minaccia aumenta, è previsto l'accumulo di forze". Lo ha detto - come riporta Ukrinform - il generale Serhiy Nayev, comandante delle forze armate congiunte dell'Ucraina. "In questo momento - ha spiegato - non vi è alcuna minaccia diretta di operazioni offensive delle forze di terra in Ucraina dalla Bielorussia e dalla Russia nell'area di responsabilità del Gruppo di truppe 'Nord'. Tuttavia, se il livello di minaccia aumenta, l'accumulo di forze e mezzi, così come altre misure pratiche per potenziare le capacità difensive del Gruppo, sono previsti".