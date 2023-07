La Nato non apre a Kiev, la frustrazione di Zelensky

Lavrov: la guerra non finirà finché l'Occidente non rinuncerà a sconfiggere la Russia

La guerra in Ucraina "non finirà finché l'Occidente non abbandonerà la sua ossessione di infliggere una sconfitta strategica alla Russia per mano di Kiev". Lo ha detto, secondo quanto rende noto l'agenzia di stampa russa Tass, il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov in un'intervista al quotidiano indonesiano Kompas. "L'attuale fase delle relazioni internazionali - ha aggiunto Lavrov - non è una nuova guerra fredda, sarebbe più appropriato parlare del processo di creazione di un ordine mondiale multipolare".