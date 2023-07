La Nato non apre a Kiev, la frustrazione di Zelensky

Nyt, Casa Bianca valuta l'invio di missili Atacms

La Casa Bianca sta valutando l'invio di missili Atacms all'Ucraina, con una portata di oltre 300 chilometri all'Ucraina, lo scrive il New York Times. sono armi che consentirebbero a Kiev di colpire dietro le linee russe, sia in territorio russo che in Crimea. La Gran Bretagna ha inviato missili da crociera a lungo raggio "Storm Shadow" in Ucraina a maggio. E la Francia ha promesso una spedizione degli stessi missili, che chiama SCALP, mentre i leader della NATO si sono riuniti in Lituania martedi'.Ma almeno per ora, scrive il giornale, "gli Stati Uniti sono ancora riluttanti a inviare all'Ucraina uno dei suoi limitati stock di sistemi missilistici tattici dell'esercito a lungo raggio - noti come AtacmsS, o "attack 'ems" - anche se l'amministrazione Biden riconosce che le forze di Kiev stanno esaurendo pericolosamente le altre munizioni nella sua controffensiva contro la Russia.