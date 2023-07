Sport Nuoto Timeline

Dal 31 luglio al 6 agosto

Nuoto, Mondiali Paralimpici: già pioggia di ori per l'Italia nella prima giornata

Prime tre gare e subito tre ori per gli Azzurri nella competizione iridata in corso a Manchester. Una quarta grazie a Carlotta Gilli nei 100 farfalla S13. Segui la diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rainews.it