Nuove potenti esplosioni a Odessa. Zuppi a Washington da Biden, focus su bimbi ucraini deportati

Zelensky riunisce comando forze armate su export grano

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presieduto una riunione dell'Alto comando supremo delle forze armate (Stavka), nel corso del quale si è discusso delle "protezione dei nostri porti e la continuazione delle esportazioni alimentari via mare". "Questo - ha spiegato lo stesso presidente ucraino su Telegram - è un tema strategicamente importante, e non solo per il nostro Paese. Stiamo sviluppando opzioni per azioni e accordi che preservino il ruolo globale dell'Ucraina come garante della sicurezza alimentare, il nostro accesso via mare al mercato mondiale e posti di lavoro per gli ucraini nei porti e nell'industria agricola. Stiamo combattendo per la sicurezza mondiale e per i contadini ucraini".