Ucraina, droni colpiscono la città di Mosca

Attacchi di droni sono segnalati nella notte sulla città di Mosca, secondo l'agenzia di stampa russa Tass. Verso le quattro, un drone ha colpito un palazzo nel sud della capitale, mentre secondo il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin, gli UAV hanno colpito due edifici non residenziali e non ci sono stati gravi danni. Detriti di un ultimo sono stati trovati nel centro di Mosca, secondo i servizi di emergenza russi che al momento non segnalano feriti. Le autorità russe hanno attribuito la responsabilità dell'atacco a Kiev. "Il tentativo di Kyiv di compiere un attacco terroristico con due droni contro obiettivi a Mosca è stato sventato", ha dichiarato il Ministero della Difesa russo.