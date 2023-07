Notte di esplosioni a Odessa e Mykolaiv. Blinken sul grano, Mosca inverta la rotta

Zelensky: "Accordo sul grano vada avanti anche senza la Russia"

L'accordo sul grano vada avanti anche senza la Russia. A lanciare la proposta è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che su telegram ha annunciato di aver inviato lettere ufficiali al presidente della Turchia Erdoğan e al segretario generale delle Nazioni Unite Guterres con una proposta per continuare "in un formato trilaterale". "Ucraina, Nazioni Unite e Turchia possono garantire congiuntamente il funzionamento del corridoio alimentare e l'ispezione delle navi", ha spiegato, sottolineando che Africa, Asia ed Europa hanno "tutto il diritto alla stabilità. E quindi, dobbiamo tutti preoccuparci della sicurezza, della protezione dalla follia russa" e "ilIl cibo ucraino è la sicurezza di base per quattrocento milioni di persone"

"I risultati della nostra Black Sea Grain Initiative sono eloquenti: quasi 33 milioni di tonnellate di prodotti agricoli sono stati esportati in 45 paesi. Il 60% dei volumi è andato ai paesi dell'Africa e dell'Asia, in particolare Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Kenya, Etiopia, Somalia, Sudan... Sono stati inviati anche in Cina, India, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Iraq, Libano, Yemen... Ed è molto importante: la nostra esportazione alimentare permette di salvare vite in paesi, come ho detto, come lo Yemen e la Somalia... persone diverse... di religioni diverse, origini etniche diverse. .. Ma hanno tutti lo stesso diritto alla vita! E il mondo deve proteggere questo diritto", ha detto Zelensky.