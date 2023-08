44esimo Meeting di Rimini, secondo giorno. "L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile"

Reddito, Calderone: "Superare l'assistenzialismo per favorire un sistema di inclusione attiva"

"Superare l'assistenzialismo, quando ce ne sono i margini, a favore di un sistema di inclusione attiva di tipo universale". E' questo l'obiettivo che indica il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in un'intervista al 'Sussidiario' che anticipa in parte il suo intervento di oggi al Meeting di Rimini. "In questi mesi abbiamo preso in mano il programma 'Gol' e avviato per quasi un milione di disoccupati un'azione di riqualificazione verso le competenze richieste dal mercato. Servono competenze per affrontare le transizioni, digitale ed ecologica in primis. I numeri del bollettino Excelsior continuano mese dopo mese a parlare di circa un milione di lavoratori ricercati dalle aziende, per la metà di difficile reperimento".

Calderone ricorda che "gli occupabili escono dal Reddito di cittadinanza per accedere, se decideranno di aderirvi, al Supporto per la formazione e il lavoro, gestito attraverso la nuova piattaforma Siils, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Certamente è uno strumento che parte da un presupposto totalmente diverso rispetto al passato: chi deciderà di aderire avrà a disposizione un percorso di accompagnamento a comprendere i propri fabbisogni formativi, le opportunità di crescita delle competenze individuali, le opportunità di partecipare a progetti di utilità collettiva o al servizio civile, le possibilità di entrare in contatto con il sistema delle agenzie per il lavoro, l'adesione a proposte di lavoro, in sinergia tra i soggetti che in Italia sono autorizzati a intermediare la domanda e offerta di lavoro".