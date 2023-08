Abbattuti due droni ucraini su Mosca, sale il numero delle vittime a Pokrovsk

Biden ha approvato l'inizio dell'addestramento dei piloti ucraini sull'F-16

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "ha dato il via libera" all'addestramento dei piloti ucraini sull'F-16, lo ha detto il vice portavoce del Pentagono Sabrina Singh, come riporta il Kyiv Independent. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sui dettagli delle prossime sessioni di allenamento. Quest'anno i paesi della Nato hanno concordato l'addestramento dei piloti ucraini sull'F-16, quindi il trasferimento dell'aereo in Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che la formazione inizierà ad agosto e il portavoce dell'Air Force Yuriy Ignat ha detto che dureranno sei mesi. 3.47