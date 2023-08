Abbattuto un missile ucraino in Crimea, intercettati due droni in Russia

Scontro tra due elicotteri ucraini, morti 6 soldati

Sei soldati sono rimasti uccisi nello scontro in volo tra due elicotteri ucraini. Lo hanno reso noto fonti dell'esercito di Kiev, secondo cui i due Mi-8 si sono scontrati per cause da chiarire nei pressi di Kramatorsk, nell'est del Paese.