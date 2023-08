Ambasciata Usa: "Americani via da Minsk". La Grecia addestrerà i piloti ucraini

Ambasciata Usa a Minsk invita i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia

L'ambasciata Usa a Minsk invita i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia e chiede a coloro si trovino già sul posto di lasciare immediatamente il paese. E' quanto si legge in un post dell'ambasciata statunitense a Minsk. "Avviso per i cittadini statunitensi - si legge nell'account X dell'ambasciata Usa a Minsk - il governo lituano il 18 agosto ha chiuso i valichi di frontiera con la Bielorussia a Tverecius/Vidzy e Sumskas/Losha. Restano aperti gli altri valichi di frontiera. Non viaggiare in Bielorussia. I cittadini statunitensi in Bielorussia dovrebbero partire immediatamente".