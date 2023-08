Al via il 44esimo Meeting di Rimini. "L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile"

Il tema dell'ambiente

"La Puglia è impegnatissima con l'UE per la decarbonizzazione dei suoi impianti industriali e in particolare sull'ex Ilva e per questo chiederemo all'UE di non accettare la richiesta del governo italiano di definanziare dal PNRR il progetto riguardante proprio l'impianto di Taranto". Così a margine dal Meeting di Comunione e Liberazione che si è aperto oggi nei padiglioni della fiera di Rimini il governatore della Regione Puglia, Michele Emilinao che è poi intervenuto nel panel "Comunità energetiche e povertà: la democratizzazione dell'energia".

Emiliano ha ricordato che "fin dal 2019 la Regione Puglia ha emanato una legge sulle comunità energetiche, che ha ispirato immediatamente diversi luoghi tra cui Biccari che è già partita in questa direzione. Nonostante in Puglia siano già stati investiti 14 milioni di euro per sostenere la creazione delle Comunità energetica il processo è ancora bloccato", ha però denunciato Emiliano. "Se escludiamo l'idroelettrico su cui non siamo competitivi, per fotovoltaico ed eolico siamo la prima regione italiana come capacità produttiva".Emiliano ha poi sottolineato: "La Regione ha messo a disposizione qualche milione di euro - potremmo fare molto di più con l'aiuto del governo centrale - consentendo alle famiglie a basso reddito di installare su propria abitazione impianti di produzione di energia, di immettere surplus nella rete e con quello si riesce a 'guadagnare' dal surplus ri-alimentare il fondo".