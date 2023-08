L'addio a Carlo Mazzone, maestro di calcio e di spogliatoio: nel pomeriggio i funerali ad Ascoli

Il "personaggio" Mazzone

Pochi dubbi: molto probabilmente Carlo Mazzone, “Sor Carletto”, vorrebbe essere salutato con cori, inni, manifestazioni di passione umana e sportiva non venate da tristezza. Perché il decano degli allenatori di calcio, il detentore del record di panchine in Serie A (1278 in tutto, 792 gare nel massimo campionato), era uomo notoriamente positivo, genuino, sanguigno; caratteristiche che gli sono valse vero e proprio amore da “tutto” l'universo del pallone. Perché è vero che è un'icona per i tifosi - tra le tantissime squadre allenate - di Ascoli, Fiorentina, Lecce, Cagliari, Roma, Bologna, Brescia…, ma è altrettanto certo che la sua grammatura, la sua schiettezza, il suo tratto “gajardo”, non ultimo il suo talento in panchina e nello spogliatoio, hanno fatto sì che venisse letteralmente adorato da tantissimi: da calciatori, supporter, presidenti, dirigenti, giornalisti sportivi.