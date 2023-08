Champions: il Napoli trova il Real, l'Inter il Benfica, la Lazio pesca l'Atletico, il Milan il Psg

Riflettori puntati su Montecarlo

E' iniziato, al Grimaldi Forum di Montecarlo, il sorteggio della fase a gironi della Champions League. Napoli, Lazio, Milan e Inter le squadre italiane con il fiato sospeso per gli abbinamenti; i match della fase a gironi sono in programma a partire dal 19 settembre 2023.

Il Napoli, vincitore dello scudetto, è in prima fascia; seconda fascia per l'Inter, terza fascia per Milan e Lazio che rischiano di incontrare delle big sul loro cammino. Tra le più temibili Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco e Paris Saint Germain.