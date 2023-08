Esplosioni notturne a Odessa, allarme aereo. Zelensky: attacchi in Crimea, risposta ai crimini russi

La Francia condanna gli attacchi a Kherson: "Crimini di guerra"

La Francia ha condannato "con la massima fermezza" i nuovi attacchi russi che hanno preso di mira la regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, provocando la morte di almeno sette civili, tra cui un dodicenne e un neonato. "Questi nuovi attacchi contro le popolazioni civili mostrano ancora una volta il completo disprezzo della Russia per tutti i principi del diritto umanitario internazionale, che viola in modo flagrante e ripetuto", ha affermato il portavoce del ministero per gli affari esteri, in un comunicato stampa.

"Violenza che non risparmia i bambini e secondo l'ufficio del procuratore ucraino, diverse centinaia di bambini sono stati uccisi da quando la Russia ha lanciato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina", ha aggiunto il portavoce ricordando che per il ministro Catherine Colonna "questi atti inaccettabili costituiscono crimini di guerra e non possono rimanere impuniti" e che la Francia, in stretto coordinamento con i suoi partner, (...) continuerà a fornire supporto ai tribunali ucraini e alla Corte penale internazionale in fine di lottare contro l'impunità per tali crimini".