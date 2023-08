Fiamme ed esplosioni: droni sull'aeroporto russo di Pskov. Mosca: distrutte 4 navi ucraine

Zelensky non esclude invito adesione Nato prima di fine guerra

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non esclude che la Nato inviti il suo Paese ad aderirvi prima della fine della guerra. "L'invito alla Nato può essere fatto prima della fine della guerra. È difficile, ma penso che potrà avvicinare la fine della guerra", ha detto durante un'intervista all'emittente statale portoghese Rtp.Tuttavia, il presidente ucraino ha riconosciuto che non tutti hanno la "stessa opinione" e quindi ciò potrà avvenire solo dopo il conflitto. Per quanto riguarda l'adesione all'Ue, ha detto che ci sono "tutte le possibilità" per avviare un dialogo sul futuro dell'Ucraina all'interno del blocco e per prendere una decisione entro l'anno. "A partire dal prossimo anno inizieremo questo processo e tutto dipenderà dalla buona volontà o dalla volontà politica dei partner europei, dalla nostra volontà e dalle nostre possibilità", ha affermato. Sempre all'inizio del prossimo anno, Zelensky spera che i caccia F-16 donati dai suoi alleati possano combattere in Ucraina, per un totale di 50 o 60, anche se non tutti saranno disponibili contemporaneamente. "Per rendere il nostro Paese migliore e più sicuro", ha concluso.