Missili e droni di Kiev sulla Crimea, chiuso di nuovo il ponte di Kerch

Kiev valuta di chiedere l'esclusione di Israele dagli incontri di Ramstein

L'Ucraina sta valutando di fare richiesta che Israele venga escluso dagli incontri di Ramstein, dove si riunisce solitamente il Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Lo riferisce il Kyiv Post da fonti del Consiglio ucraino per la sicurezza e la difesa nazionale. Secondo la fonte, la causa di una decisione sarebbero le "azioni ostili nei confronti dell'Ucraina e la posizione filo-russa sull'arena internazionale" di Israele. "Le autorità israeliane non hanno mai fornito alcun aiuto reale", ha aggiunto la fonte, "invece, le informazioni ricevute durante gli incontri vengono utilizzate da Israele nel proprio interesse". Inoltre Kiev ritiene che esista un "pericolo reale" che le informazioni discusse con Israele agli incontri di Ramstein "entrino in possesso dello stato aggressore".