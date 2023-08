Base russa in Crimea colpita dai droni di Kiev, decine di vittime

Mosca, "sventato attacco ucraino con drone in regione Belgorod"

Il ministero della Difesa russo afferma che nella notte le forze di Mosca hanno sventato un attacco con drone ucraino nella regione di Belgorod. "Intorno alle 4:00 del mattino di oggi (le 3:00 in Italia), è stato sventato il tentativo del regime di Kiev di compiere un attacco terroristico con un singolo drone aereo contro strutture sul territorio della Federazione Russa - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. I mezzi di difesa aerea russi hanno individuato e distrutto il velivolo senza pilota sul territorio della regione di Belgorod. L'attacco terroristico sventato non ha provocato vittime o danni".