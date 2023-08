Kiev: "La presenza cinese ai colloqui di Jeddah è una vittoria storica per l'Ucraina"

Londra: Mosca ha perso almeno la metà dei paracadutisti inviati in guerra dal 2022, almeno 15.000

In un discorso registrato per la Giornata delle Forze aviotrasportate russe (VDV) del 2 agosto 2023, il comandante in capo, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, ha affermato che 8500 paracadutisti erano stati feriti e successivamente erano tornati in servizio o si erano rifiutati di lasciare la linea del fronte. Il video è stato rapidamente cancellato dai canali ufficiali del Ministero della Difesa russo. Teplinsky non ha commentato il numero di truppe uccise o gravemente ferite durante la guerra in Ucraina. "Tuttavia, estrapolando le cifre di Teplinksy si può affermare che almeno il 50% dei 30.000 paracadutisti dispiegati in Ucraina nel 2022 è stato ucciso o ferito", si legge nel rapporto.