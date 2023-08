Kiev: "Combattimenti duri, ma a Bakhmut avanziamo". Alta tensione tra Polonia e Bielorussia

Il Cremlino: "La Russia ha fatto di tutto per evitare guerra"

La Russia ha compiuto ogni sforzo possibile per evitare la guerra in Ucraina e difendere i diritti degli abitanti del Donbass. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Quando nel 2014 c'è stato un colpo di stato in Ucraina, ed è stato un vero colpo di stato, quando i nazionalisti hanno preso il potere e il Donbass ha capito di non voler convivere con loro, è stato un momento molto difficile", ha affermato Peskov, "la Russia ha fatto di tutto per evitare la guerra e trovare una soluzione pacifica a questo problema, provando a difendere i diritti del Donbass e dei suoi abitanti con mezzi politici e diplomatici".